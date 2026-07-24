Российские оккупанты взяли в плен украинского военнослужащего, а после допроса расстреляли его. По факту казни защитника Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по статье о военном преступлении, повлекшем гибель человека.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Что известно о казни пленного

По данным следствия, 13 июля 2026 года в 14:42 вблизи села Ялта Комарской сельской общины в Донецкой области российские военные взяли в плен военнослужащего Вооруженных сил Украины.

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После допроса один из оккупантов приказал казнить украинского защитника, а другой выполнил приказ, расстреляв пленного из огнестрельного оружия.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные и розыскные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и идентифицировать причастных к нему военнослужащих РФ.

В Офисе генерального прокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Украинские правоохранители документируют этот эпизод для привлечения виновных к ответственности в соответствии с нормами украинского и международного права.

Напомним, летом 2024 года на агрегатном заводе во время повторного наступления на Волчанск Харьковской области российские оккупанты казнили как минимум троих украинских военнопленных.

По данным следствия, перед расстрелом пленным связали руки.

В совершении казни признался российский военнослужащий Сергей Тужилов по позывному Алтай. Во время освобождения завода Силами обороны Украины он сам попал в плен.

Фото: ГУР

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