На Запоріжжі розпочали досудове розслідування за фактом страти українських військовополонених. За попередніми даними, російські військові захопили військових ЗСУ на Гуляйпільському напрямку, після чого розстріляли їх.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора у суботу, 17 жовтня.

Росіяни стратити українських військових на Запоріжжі

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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– За попередніми даними, на Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці захопили в полон українських захисників, після чого розстріляли їх, – йдеться у повідомленні.

Слідчі встановлюють обставини злочину, осіб, які безпосередньо його вчинили, та тих, хто міг віддати наказ про вбивство військовополонених.

Правоохоронці вивчають матеріали, передані українськими військовими, серед яких є дані перехоплень переговорів представників збройних сил РФ. Досудове розслідування продовжується.

Речник угруповання військ Південь Максим Кравчук у коментарі Українській правді повідомив, що до стратили військовослужбовців ЗСУ, ймовірно, російські військові 38 окремої мотострілецької бригади. Сили оборони протистоять їм на Гуляйпільському напрямку.

За словами Кравчука, українські військові отримали перехоплення переговорів російських військовослужбовців, які відбувалися під час скоєння злочину.

Речник розповів, що військові РФ отримали наказ “вот этого, который 300-й, его добить, п*дараса” та “обнуляйте сразу”, після чого вбили беззбройних полонених. Імовірно, йдеться про двох військовослужбовців.

Такі накази у 38 бригаді віддаються з подачі командира підрозділу, полковника Валерія Казака.

– Убивство військовополонених – це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на нього, вимагати його розслідування та притягнення винних до відповідальності, – наголосив речник УВ Південь.

Нагадаємо, у вересні російські військові розстріляли двох полонених нацгвардійців поблизу Добропілля. Для цього вони використали автоматичну зброю.

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