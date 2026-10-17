В Генштабе ВСУ опровергли ложные утверждения российского командования о ситуации на фронте, в частности о якобы захвате ряда населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ, майор Андрей Ковалев, пишет Интерфакс-Украина.

Генштаб ВСУ опроверг заявления РФ о захвате территорий

По словам спикера, из-за отсутствия существенных достижений на поле боя военное командование РФ продолжает создавать для политического руководства и внутренней аудитории ложное представление о масштабных победах.

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— Очередным примером стал доклад начальника Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, построенный на откровенной лжи, манипуляциях и преувеличениях, – сказал Ковалев.

В докладе Герасимов заявил, что с 1 сентября российская армия якобы захватила более 1,8 тыс. кв. км украинской территории и 92 населенных пункта. Спикер Генштаба ВСУ подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

— На самом деле благодаря активным действиям Силы обороны Украины с начала осени освободили больше территорий, чем удалось захватить врагу, – подчеркнул Ковалев.

Он опроверг и утверждение Герасимова о якобы захвате Доброполья Донецкой области.

— Город остается под контролем Украины. Это не первый случай, когда российское руководство выдает желаемое за действительное. В частности, 1 сентября Путин заявлял о захвате Святогорска, который на самом деле был и остается под контролем Сил обороны Украины, – подчеркнул Ковалев.

По словам спикера, ложными являются сообщения о захвате Константиновки и Алексеево-Дружковки, а также о выходе российских подразделений на окраины Краматорска.

В ВСУ заявили, что по состоянию на утро 17 октября украинские военные продолжают удерживать позиции в Константиновке, где идут бои.

В Генштабе подтвердили, что Алексеево-Дружковка не находится под контролем российских войск. Утверждения о приближении оккупантов к Краматорску тоже не отражают реальную обстановку на фронте.

Не соответствуют действительности и заявления российского командования о наступлении в пригороде Славянска и контроле над более чем половиной территории Николаевки.

— На самом деле на южную окраину Николаевки инфильтрировалась небольшая группа противника. Силы обороны проводят ударно-поисковые действия для ее уничтожения, – говорится в сообщении.

Кроме того, Герасимов заявил о боях за Орехов Запорожской области и якобы захвате Новопавловки и Новоандреевки.

Андрей Ковалев опроверг эту информацию. По его словам, по состоянию на 17 октября все три населенных пункта остаются под контролем Вооруженных сил.

— Не соответствует действительности и утверждение о приближении российских войск к южным окраинам Запорожья на расстояние 5 километров. Линия боевого соприкосновения уже длительное время остается на расстоянии 22 километров от областного центра, – заявил Ковалев.

Украинские военные назвали очередной выдумкой сообщение о захвате Великомихайловки Днепропетровской области.

Спикер Генштаба уточнил, что по состоянию на 17 октября населенный пункт находится под контролем Украины. Линия боевого соприкосновения проходит в 8 км к востоку от Великомихайловки.

В 1 корпусе НГУ Азов, в свою очередь, опровергли заявления РФ о якобы захвате населенных пунктов Золотой Колодезь, Новотроицкое и Петровка в районе Доброполья (Донецкая область).

Все эти населенные пункты находятся под контролем подразделений бригады Буревий и других подразделений Сил обороны Украины.

В то же время оккупанты, чтобы создать иллюзию продвижения, прибегают к тактике просачивания малых пехотных групп в населенные пункты. Задача врага – установить российский флаг, снять это на постановочное видео и выдать эти кадры в качестве доказательства захвата территорий. Такие группы обнаруживают и уничтожают украинские военные.

Напомним, 16 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал российскому диктатору Владимиру Путину. Помимо информации о ситуации на фронте, он заявил, что российские войска начали кампанию массированных ударов по энергетическим объектам Украины.

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