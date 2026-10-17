У Генштабі ЗСУ спростували неправдиві твердження російського командування про ситуацію на фронті, зокрема нібито захоплення низки населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов, пише Інтерфакс-Україна.

Генштаб ЗСУ спростував заяви РФ про захоплення територій

За словами речника, через відсутність суттєвих досягнень на полі бою військове командування РФ продовжує створювати для політичного керівництва та внутрішньої аудиторії хибне уявлення про масштабні перемоги.

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– Черговим прикладом стала доповідь начальника Генерального штабу збройних сил РФ Валерія Герасимова, побудована на відвертій брехні, маніпуляціях та перебільшеннях, – сказав Ковальов.

У доповіді Герасимов заявив, що від 1 вересня російська армія нібито захопила понад 1,8 тис. кв. км української території та 92 населені пункти. Речник Генштабу ЗСУ наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності.

– Насправді завдяки активним діям Сили оборони України від початку осені звільнили більше територій, ніж вдалося захопити ворогу, – наголосив Ковальов.

Він заперечив і твердження Герасимова про нібито захоплення Добропілля Донецької області.

– Місто залишається під контролем України. Це не перший випадок, коли російське керівництво видає бажане за дійсне. Зокрема, 1 вересня Путін заявляв про захоплення Святогірська, який насправді був і залишається під контролем Сил оборони України, – наголосив Ковальов.

За словами речника, неправдивими є повідомлення про захоплення Костянтинівки та Олексієво-Дружківки, а також про вихід російських підрозділів на околиці Краматорська.

У ЗСУ заявили, що станом на ранок 17 жовтня українські військові продовжують утримувати позиції в Костянтинівці, де тривають бої.

У Генштабі підтвердили, що Олексієво-Дружківка не перебуває під контролем російських військ. Твердження про наближення окупантів до Краматорська теж не відображають реальної обстановки на фронті.

Не відповідають дійсності й заяви російського командування про наступ у передмісті Слов’янська та контроль над понад половиною території Миколаївки.

– Насправді на південну околицю Миколаївки інфільтрувалася невелика група противника. Сили оборони проводять ударно-пошукові дії для її знищення, – йдеться повідомленні.

Крім того, Герасимов заявив про бої за Оріхів Запорізької області та нібито захоплення Новопавлівки й Новоандріївки.

Андрій Ковальов спростував цю інформацію. За його словами, станом на 17 жовтня всі три населені пункти залишаються під контролем Збройних сил.

– Не відповідає дійсності й твердження про наближення російських військ до південних околиць Запоріжжя на відстань 5 кілометрів. Лінія бойового зіткнення вже тривалий час залишається на відстані 22 кілометрів від обласного центру, – заявив Ковальов.

Українські військові назвали черговою вигадкою повідомлення про захоплення Великомихайлівки Дніпропетровської області.

Речник Генштабу уточнив, що станом на 17 жовтня населений пункт перебуває під контролем України. Лінія бойового зіткнення проходить за 8 км на схід від Великомихайлівки.

У 1 корпусі НГУ Азов, своєю чергою, спростували заяви РФ щодо нібито захоплення населених пунктів Золотий Колодязь, Новотроїцьке та Петрівка в районі Добропілля (Донецька область).

Наголошується, що всі ці населені пункти перебувають під контролем підрозділів бригади Буревій та інших підрозділів Сил оборони України.

Водночас окупанти, щоб створити ілюзію просування, вдаються до тактики просочування малих піхотних груп у населені пункти. Завдання ворога — встановити російський прапор, зняти це на постановочне відео та видати ці кадри за доказ захоплення територій. Такі групи виявляють і знищують українські військові.

Нагадаємо, 16 жовтня начальник Генерального штабу ЗСУ РФ Валерій Герасимов доповідав російському диктатору Володимиру Путіну. Крім інформації про ситуацію на фронті, він заявив, що російські війська розпочали кампанію масованих ударів по енергетичних об’єктах України.

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