Российские войска начали кампанию массированных ударов по энергетическим объектам Украины.

Об этом начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил во время доклада Владимиру Путину 16 октября.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Герасимов заявил об ударах РФ по энергетике Украины

Во время доклада главе Кремля Герасимов заявил о начале атак на украинские энергетические объекты.

— Вооруженные силы России начали наносить массированные удары по объектам энергетики Украины. Определен перечень данных объектов и необходимые средства для их поражения, — сказал генерал.

Российская сторона во время доклада Путину приписала своим войскам поражение 76 логистических объектов и 93 судов.

Герасимов утверждал, что “в результате массированных ударов сталелитейное производство в Украине полностью остановилось”.

Таким образом, военное командование государства-агрессора открыто отчитывается об уничтожении критической инфраструктуры, от работы которой зависит жизнь миллионов мирных жителей.

Что известно об энергетическом перемирии Трампа

11 октября президент США Дональд Трамп объявил о так называемом энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 14 октября российские войска целенаправленно атаковали баллистическими ракетами энергетическую и критическую инфраструктуру Киева, Киевской области и Харькова.

После этих ударов Зеленский заявил об отмене ограничений для Сил обороны в отношении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

15 октября Владимир Путин заявил, что Москва будет отвечать Киеву на удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим и энергетическим объектам.

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