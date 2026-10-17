Президент Володимир Зеленський заявив, що у США вирішили проігнорувати закон Ліндсі Грема, який мав забезпечити дієвий тиск на Росію.

Про це глава держави заявив 17 жовтня.

Зеленський про призупинення Трампом виконання закону Грема

Володимир Зеленський наголосив, що закон Ліндсі Грема, покликаний посилити економічний тиск на Росію, може стати важливим інструментом для припинення війни. Однак для цього необхідно, щоб передбачені ним обмеження справді застосовувалися.

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За словами глави держави, рішення США проігнорувати закон Ліндсі Грема ухвалили саме тоді, коли російські війська здійснили один із найбільших ударів по українській енергетиці.

— У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни, — заявив президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що можливість використати закон Ліндсі Грема для тиску на Москву ще не втрачена.

— Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення, — наголосив глава держави.

Президент також застеріг, що Росія намагається залишити мільйони українців без електроенергії та опалення перед настанням зими. Саме тому, за його словами, міжнародний тиск на агресора необхідний.

— Американський санкційний блекаут, послаблення тиску на агресора, грошові винагороди для Путіна – це все тільки спонукає його бити далі, — заявив Зеленський.

Він наголосив, що потрібно не здавати позиції, а докладати зусиль для завершення війни, не створюючи умов для її безкінечного продовження.

Росія атакувала понад 15 об’єктів енергетики України

У своєму зверненні Зеленський повідомив, що напередодні російські війська атакували понад 15 важливих об’єктів електрогенерації та передання електроенергії в різних регіонах України.

Найскладніша ситуація була в Луцьку, Рівному, Житомирі, Вінниці, Шепетівці, Славуті та Нетішині. Також удари припали на енергетичні об’єкти Харківщини, Київщини, Дніпропетровщини та інших регіонів.

За словами президента, лише з 19:00 попереднього дня до 07:00 17 жовтня Росія застосувала понад 320 реактивних і бензинових Шахедів, а також баражувальні боєприпаси, крилаті та балістичні ракети.

Зеленський зазначив, що росіяни намагаються розпорошити українські резерви та ускладнити відновлення енергетичної інфраструктури.

Наразі тривають відновлювальні роботи, до яких залучені всі необхідні служби та доступні сили енергетичних компаній. Президент також повідомив про підготовлені європейськими партнерами нові пакети підтримки України.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким призупинив застосування нових санкцій та підвищених мит проти Росії, передбачених законом Ліндсі Грема.

Цей закон передбачав 500% мита на товари з РФ та 100% мита для найбільших покупців російських енергоносіїв.

Однак Трамп скористався положенням документа, яке дозволяє президентові відмовитися від запровадження обмежень, якщо це відповідає національним інтересам США. Своє рішення він обґрунтував перед Конгресом.

За даними Bloomberg, нові обмеження суперечили планам Трампа щодо співпраці з Володимиром Путіним у питанні постачання російського дизельного пального на світові ринки.

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