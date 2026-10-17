Ночная атака на Украину: РФ запустила Искандеры-М, Калибры, Х-22/32 и 332 дрона
17 октября Россия совершила комбинированную ночную атаку на Украину, применив баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 17 октября: что известно
В ночь на 17 октября, начиная с 18:00 16 октября, российские войска атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками.
Во время комбинированной ночной атаки на Украину противник применил:
- баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма;
- крылатые ракеты Х-22/32 из воздушного пространства временно оккупированного Крыма;
- четыре крылатые ракеты Калибр морского базирования из Новороссийска;
- 332 ударных БпЛА типа Shahed (среди них 31 был реактивным), S-8000 Бандероль, Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия.
Беспилотники запускали из районов Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 17 октября противовоздушная оборона сбила или подавила 293 воздушные цели:
- четыре крылатые ракеты Калибр;
- 289 вражеских БпЛА типа Shahed (среди которых 23 были реактивными), S-8000, Бандероль, Гербер и дронов других типов.
При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 22 местах. Еще в трех местах упали обломки сбитых целей.
По состоянию на 08:00 атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.