17 октября Россия совершила комбинированную ночную атаку на Украину, применив баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 17 октября: что известно

В ночь на 17 октября, начиная с 18:00 16 октября, российские войска атаковали Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками.

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Во время комбинированной ночной атаки на Украину противник применил:

баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей РФ, а также из временно оккупированного Крыма;

крылатые ракеты Х-22/32 из воздушного пространства временно оккупированного Крыма;

четыре крылатые ракеты Калибр морского базирования из Новороссийска;

332 ударных БпЛА типа Shahed (среди них 31 был реактивным), S-8000 Бандероль, Гербера и дроны-имитаторы типа Пародия.

Беспилотники запускали из районов Орла, Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 17 октября противовоздушная оборона сбила или подавила 293 воздушные цели:

четыре крылатые ракеты Калибр;

289 вражеских БпЛА типа Shahed (среди которых 23 были реактивными), S-8000, Бандероль, Гербер и дронов других типов.

При этом попадания российских средств воздушного нападения зафиксировали в 22 местах. Еще в трех местах упали обломки сбитых целей.

По состоянию на 08:00 атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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