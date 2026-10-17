Президент США Дональд Трамп приостановил действие новых санкций и пошлин против России, предусмотренных законом Линдси Грэма, который он подписал всего месяц назад.

Об этом стало известно из указа президента, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

Трамп приостановил санкции против России: что известно

16 октября Дональд Трамп подписал указ, которым приостановил применение новых санкций и повышенных пошлин против России, предусмотренных законом Линдси Грэма.

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Американский лидер воспользовался специальным положением закона, которое позволяет президенту отказаться от введения ограничений, если это соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

В документе Трамп отметил, что уже сообщил Конгрессу о своем решении и предоставил необходимое обоснование.

— Я представил Конгрессу подтверждение того, что такой отказ на данный момент соответствует национальным интересам Соединенных Штатов, — говорится в указе.

Таким образом, предусмотренные законом новые санкции и пошлины пока не будут применяться. В то же время президент оставил за собой возможность ввести их позже.

Решение будет действовать до тех пор, пока сам Трамп или госсекретарь США не решат, что нужно принять дальнейшие меры.

По данным Bloomberg, месячный срок для введения предусмотренных законом тарифов должен был истечь 18 октября.

Как отмечает агентство, новые ограничения противоречили планам Трампа по сотрудничеству с российским диктатором Владимиром Путиным в вопросе поставок российского дизельного топлива на мировые рынки.

На прошлой неделе американский президент объявил о намерении сотрудничать с Путиным в этом направлении. По информации агентства, Трамп хочет снизить цены на дизельное топливо в США, которые накануне выборов 3 ноября достигли рекордных значений.

Кроме того, отказ от новых пошлин позволяет Вашингтону пока избежать потенциального торгового конфликта с крупнейшими покупателями российских энергоносителей, среди которых Китай, Индия и Турция.

В то же время решение американского президента вызвало критику в Конгрессе.

На этой неделе группа сенаторов от Демократической и Республиканской партий обратилась к Трампу с требованием расторгнуть соглашение с Путиным по дизельному топливу и обеспечить соблюдение закона Грэма.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что таким решением президент США встает на сторону России и тех, кто поддерживает ее военную машину.

— Дональд Трамп снова подтверждает, что он на стороне жестокого бандита и тех, кто помогает российской военной машине, и против большинства американцев, их представителей в обеих палатах Конгресса и наших европейских союзников, — заявил Блюменталь.

Конгрессмен Дон Бейер тоже раскритиковал решение Трампа, назвав его очередной уступкой Путину и предательством украинских партнеров.

Он призвал Конгресс пересмотреть законодательство, чтобы не допустить ослабления санкционного давления на Москву.

Что предусматривал закон Грэма о санкциях против России

Закон Линдси Грэма должен был существенно усилить экономическое давление на Россию из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Документ предусматривал введение дополнительных 500%-ных пошлин на товары, импортируемые в США из России.

Отдельные ограничения касались стран, которые продолжают закупать российские энергоносители. В частности, закон предусматривал:

500%-ную пошлину на импорт товаров из России в США с учетом предусмотренных исключений;

100% пошлины на товары из пяти стран, которые больше всего импортируют российскую нефть и природный газ и продолжат новые закупки с 18 октября;

100% пошлины на товары из пяти стран, которые больше всего помогают России обходить санкции против ее нефти;

дополнительные санкции против российских компаний и других лиц, определенных законом.

Повышенные пошлины должны были применяться в дополнение к другим действующим торговым сборам.

Закон также предусматривал возможность освобождения от санкций по решению президента США. Именно этим механизмом и воспользовался Трамп, фактически приостановив действие новых ограничений.

После смерти сенатора в июле 2026 года законопроект продолжили рассматривать в Конгрессе. В него также добавили положения о санкциях против Ирана.

7 августа документ одобрил Сенат США, а 15 сентября — комитет Палаты представителей.

18 сентября Дональд Трамп подписал закон.