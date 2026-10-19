Обмеження роботи Starlink і затримки постачання оплачених Україною ракет до Patriot створюють враження тиску з боку Вашингтона.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Bloomberg.

Зеленський заявив про спроби змусити Україну капітулювати

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі останні кроки Сполучених Штатів виглядають як спроба змусити Київ погодитися на капітуляцію перед Росією.

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— Я вважаю, що були зроблені кроки, щоб переконати Україну капітулювати, — сказав глава держави.

Водночас Зеленський уточнив, що не стверджує, нібито американські партнери свідомо прагнуть такого результату.

— Я не хочу думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну можна закінчити швидше за рахунок України. Але так це виглядає, — пояснив президент.

Серед таких кроків Зеленський назвав навмисне обмеження роботи Starlink та затримки постачання ракет до систем ППО Patriot, за які Україна вже заплатила.

Президент також висловився про відносини Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. На його думку, американський лідер справді має хороші стосунки з очільником Кремля, однак це поки не допомагає завершити війну.

— Але одне тут не працює: зараз Трамп не може змусити Путіна закінчити війну, — наголосив Зеленський.

Попри нинішню напруженість, президент України сподівається, що відносини з Вашингтоном можуть покращитися після проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

— Під час виборів політика дуже агресивна. Думаю, зараз — агонія, але після виборів життя триватиме, і, вірю, стане спокійніше, — зазначив він.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна має реагувати на загрози завчасно, не чекаючи, поки ситуація стане критичною.

— Коли для України є ризики масштабу цунамі, втручатися треба, поки це лише легкий шторм. Думаю, на кону значно більше, ніж угода щодо дизпалива, — сказав президент.

За словами Зеленського, цього тижня він, найімовірніше, знову зустрінеться зі спецпосланцями Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп призупинив застосування нових санкцій та мит проти Росії, передбачених законом Ліндсі Грема.

Документ передбачає 500% мита на російські товари та 100% мита для найбільших покупців російських енергоносіїв. Трамп скористався положенням закону, яке дозволяє не застосовувати обмеження в інтересах національної безпеки США.

Водночас 18 жовтня держсекретар США Марко Рубіо пояснив рішення Трампа та прокоментував дизельну угоду між Вашингтоном і Москвою.

За словами Рубіо, американський президент протягом періоду до 60 днів оцінюватиме економічні наслідки призупинених обмежень.

Держсекретар також виступив на захист дизельної домовленості з РФ, заявивши, що російське пальне в будь-якому разі знайде покупців, а для США важливо, яка частина постачань потрапить на американський ринок.

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