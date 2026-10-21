Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп не влияет на решение компании SpaceX и ее основателя Илона Маска о работе спутниковых систем Starlink и StarShield.

Трамп не имеет отношения к решениям SpaceX по Starlink — Рубио

Во время пресс-конференции в Индии Рубио подчеркнул, что SpaceX является частной компанией, которой американские власти не могут диктовать условия работы.

Он также опроверг сообщения о том, что США якобы отказывают Украине в средствах, необходимых для обороны. По словам госсекретаря, Вашингтон остается крупнейшим партнером Киева, а стойкость Украины обеспечивают, прежде всего, мужество ее военных и международная поддержка.

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Ограничение работы StarShield в Украине

В ночь на 14 октября SpaceX без предупреждения ограничила работу терминалов StarShield на скорости свыше 160 км/ч. Это усложнило выполнение боевых задач украинскими беспилотниками, в частности, дронами-перехватчиками, а также проведение разведки и фронтовой логистики.

Впоследствии работа терминалов была возобновлена, однако стало известно, что скоростное ограничение действует именно на территории Украины.

Маск заявлял, что решение по военной системе StarShield принимают президент и военное руководство США. В то же время, Трамп и Пентагон отрицали причастность к этому.

По данным The Telegraph, Маск лично предлагал Трампу ограничить работу спутниковой связи для украинских военных. После этого американские законодатели призвали расследовать ситуацию.

Напомним, что 20 октября президент Владимир Зеленский сообщил о возобновлении американской стороной системы раннего предупреждения Украины о российских баллистических атаках.

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