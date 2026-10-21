Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп не впливає на рішення компанії SpaceX та її засновника Ілона Маска щодо роботи супутникових систем Starlink і StarShield.

Трамп не має стосунку до рішень SpaceX стосовно Starlink – Рубіо

Під час пресконференції в Індії Рубіо наголосив, що SpaceX є приватною компанією, якій американська влада не може диктувати умови роботи.

Він також спростував повідомлення про те, що США нібито відмовляють Україні в засобах, необхідних для оборони. За словами держсекретаря, Вашингтон залишається найбільшим партнером Києва, а стійкість України забезпечують насамперед мужність її військових та міжнародна підтримка.

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Обмеження роботи StarShield в Україні

У ніч проти 14 жовтня SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів StarShield на швидкості понад 160 км/год. Це ускладнило виконання бойових завдань українськими безпілотниками, зокрема дронами-перехоплювачами, а також проведення розвідки та фронтової логістики.

Згодом роботу терміналів відновили, однак стало відомо, що швидкісне обмеження діє саме на території України.

Маск заявляв, що рішення щодо військової системи StarShield ухвалюють президент і військове керівництво США. Водночас Трамп і Пентагон заперечили причетність до обмежень.

За даними The Telegraph, Маск особисто пропонував Трампу обмежити роботу супутникового зв’язку для українських військових. Після цього американські законодавці закликали розслідувати ситуацію.

Нагадаємо, що 20 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про відновлення американською стороною системи раннього попередження України про російські балістичні атаки.

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