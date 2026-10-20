Украина не всегда своевременно получает информацию о подготовке ударов РФ баллистическими ракетами, поэтому гражданские могут не успеть добраться до укрытий. Из-за неопределенности относительно дальнейшей работы Starlink Украина ищет альтернативные системы связи.

Об этом советник президента Владимира Зеленского Сергей “Флеш” Бескрестнов рассказал в интервью BBC.

Украина ищет альтернативу Starlink

По его словам, альтернативные средства связи необходимы не только для противовоздушной обороны. Они должны обеспечивать коммуникацию между военными подразделениями, штабами и гражданским населением.

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— Теперь мы понимаем, что со Starlink начинают происходить какие-то изменения, и не знаем, каким будет следующий шаг. Мы должны быть готовы к возможным проблемам в будущем, — сказал он.

Флеш отметил, что Украина пытается заранее подготовиться к возможным новым ограничениям и найти альтернативные решения, которые позволят сохранить связь в случае очередных трудностей в работе спутниковой системы.

Он добавил, что сейчас нет понимания, чего ожидать от Starlink в дальнейшем.

Несвоевременные предупреждения о баллистике

Украина не всегда вовремя получает информацию о подготовке российских ударов баллистическими ракетами, поэтому гражданские могут не успеть добраться до укрытий. Из-за запоздалых предупреждений уже погибли люди.

— Это опасно… Думаю, это действительно очень плохо… Люди уже погибли, — отметил Бескрестнов.

Он уточнил, что проблема заключается не во всем объеме разведывательных данных, которыми Соединенные Штаты делятся с Украиной, а именно в информации, необходимой для своевременного предупреждения о воздушных атаках.

Обмен разведданными по другим направлениям продолжается.

Американская сторона до сих пор не предоставила Киеву четкого объяснения, почему соответствующие предупреждения поступают с опозданием или вообще не передаются.

— Все это выглядит очень странно. Иногда мы получаем информацию до атаки, а иногда не получаем ее вообще, — рассказал советник.

По словам Бескрестнова, во время одного из недавних российских ударов Украина получила предупреждение всего за минуту до атаки.

Он подчеркнул, что эта информация прежде всего необходима для защиты мирного населения, а не для использования в боевых операциях.

— Мы говорим не о военном использовании разведданных. Мы говорим о том, чтобы сохранить жизни гражданских людей. Именно для этого эта информация прежде всего и нужна, — отметил он.

Напомним, 14 октября Бескрестнов сообщил, что SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения. Из-за этого были сорваны несколько военных миссий.

В Минобороны Украины вечером того же дня добавили, что SpaceX продолжала ограничивать скорость работы терминалов Starlink на уровне 161 км/ч. Однако в течение дня фактические ограничения были существенно строже.

17 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила доказательства применения ограничений скорости работы Starlink исключительно на украинской территории.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и дальше передают Украине разведывательные данные.

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