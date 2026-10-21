В четверг, 22 октября, в ряде областей Украины будут действовать графики отключения электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Отключения электроэнергии 22 октября: что известно

Как сообщили в Укрэнерго, с 06:00 до 23:59 для бытовых и других потребителей введут почасовые отключения в объеме от одной до двух очередей.

В этот же период для промышленных предприятий будут действовать графики ограничения мощности.

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В Укрэнерго предупреждают, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Потому потребителям советуют проверять актуальные графики на официальных ресурсах облэнерго в своих регионах.

Также украинцев призывают экономно пользоваться электроэнергией после возобновления электроснабжения.

Напомним, что сегодня утром Укрэнерго сообщало, что потребление электроэнергии отвечает сезонным показателям, однако в части регионов действуют ограничения.

По состоянию на 11 утра, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру обесточивания зафиксированы в Киевской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. Там, где разрешает безопасность, энергетики проводят аварийно-восстановительные работы.

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