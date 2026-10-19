В результате очередной волны российских атак в Украине были поражены 28 подстанций и других важных объектов энергетики. Сейчас на местах продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщил 19 октября президент Владимир Зеленский по итогам селектора по ситуации в областях после атак РФ.

Повреждение энергообъектов и поддержка ПВО

— Были, к сожалению, поражения 28 подстанций и других важных объектов энергетики. Везде продолжаются восстановительные работы и постепенно возвращают электричество людям, — отметил глава государства.

Он поблагодарил ремонтные бригады и работников энергетических компаний, которые восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

Сейчас смотрят

Во время совещания премьер-министр Сергей Корецкий доложил о подготовке инфраструктуры к отопительному сезону. Участники определили приоритетные задачи для правительственных структур, энергетических компаний, областных и местных властей.

Особое внимание уделили усилению противовоздушной обороны. По словам Зеленского, министр обороны, министр иностранных дел и команда Офиса президента получили срочные задания по контактам с партнерами, которые могут оперативно предоставить Украине дополнительную поддержку для ПВО.

— Есть политические договоренности, которые не выполнены на рабочем уровне. Есть также отсрочки отдельных типов жизненно необходимых поставок на уровне Министерства войны в Соединенных Штатах, — подчеркнул Зеленский.

По итогам переговоров с партнерами в течение дня запланировали дополнительное совещание.

Дополнительные мощности для производства турелей

По словам Зеленского, на встрече были определены дополнительные производственные мощности для изготовления турелей, которые хорошо зарекомендовали себя в противодействии российским ударным БпЛА.

— Увеличиваем заказы, и важно максимально ускорить все процессы: организационные, финансовые и производственные, — отметил президент.

Зеленский также поручил наладить контакты со странами Балтии для поддержки украинской логистики и ожидает от МИД отчета о результатах этой работы.

Использование сервисов Starlink на фронте

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложил об информации, полученной от военных подразделений, относительно использования сервисов Starlink и Starshield на фронте.

По словам главы государства, на разных участках фронта оборудование перестает функционировать при скорости движения от 130 до 161 км в час.

Это, по его словам, усложняет фронтовую логистику и ограничивает использование беспилотников разных типов, прежде всего дронов средней дальности (мидстрайков) и перехватчиков реактивных Шахедов.

Президент подчеркнул, что украинская сторона должна повторно обсудить эту проблему с партнерами на всех уровнях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.