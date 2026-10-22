Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил обязанность носить электронный браслет для бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко, подозреваемого по делу о коррупции в Энергоатоме, известном как Мидас.

С Галущенко сняли электронный браслет

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции. Информацию также подтвердили в пресс-службе ВАКС по запросу Экономической правды.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил на два месяца действие процессуальных обязанностей Галущенко.

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В частности, экс-чиновник не может покидать Киев и Киевскую область без соответствующего разрешения, а также должен хранить паспорта для выезда за границу в определенных органах.

В то же время ВАКС не продлил обязанность носить электронный браслет, из-за чего у правоохранителей больше нет возможности отслеживать его передвижение с помощью этого устройства.

Напомним, что 16 февраля 2026 года Герману Галущенко сообщили о подозрении по делу Мидас. Перед этим его сняли с поезда при попытке выехать в Польшу.

Бывший министр подозревается в участии в преступной организации и легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупных размерах.

29 июня Галущенко вышел из СИЗО после внесения залога в размере 150 млн грн.

Впоследствии появилась информация о том, что деньги, использованные для внесения залога, могли быть получены нелегально и “отмыты” через государственный Сенс Банк.

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