За колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесли заставу в розмірі 150 млн грн, яку раніше визначив Вищий антикорупційний суд.

Про це повідомила працівниця пресслужби суду Катерина Шипілова, пише Укрінформ.

За Галущенка внесли 150 млн грн застави

– За колишнього міністра енергетики сьогодні внесли заставу у повному обсязі, яку йому раніше призначив слідчий суддя ВАКС, – сказала вона.

Нагадаємо, 15 лютого колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка затримали під час спроби виїхати за кордон.

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Він є фігурантом справи Мідас про розкрадання коштів в Енергоатомі. За даними слідства, учасники злочинної організації створили масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на Енергоатом.

У межах розслідування справи про корупцію в енергетичній галузі НАБУ повідомило про підозру сімом особам.

Галущенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Вищий антикорупційний суд обрав Герману Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

2 червня ВАКС продовжив Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці та зменшив суму застави до 150 млн грн.

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