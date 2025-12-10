Представители Государственного бюро расследований установили факт пребывания фигурантов дела Мидас в центральном здании ГБР. Также они установили, с кем эти фигуранты общались и о чем.

Об этом рассказали руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток и руководитель Главного следственного управления ГБР Дмитрий Мирковец на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам экономической безопасности.

Фигуранты дела Мидас в ГБР: что известно

Отмечается, что удалось установить цель, логику, основания и предмет обсуждения, по которым они посещали помещение.

Сейчас смотрят

– Мы установили круг лиц, с которыми они общались, – обратил внимание Богдан Чобиток.

Дмитрий Мирковец рассказал, что ГСУ ГБР 27 дней назад начало расследование по факту возможного получения неправомерной выгоды сотрудниками бюро за предоставление информации о ходе расследования по делам кейса Энергоатома и других.

Следователи проверили факты возможного получения неправомерной выгоды, влияния на сотрудников ГБР и других противоправных действий.

Для этого опросили 40 свидетелей и сообщили о подозрении нескольким лицам. Еще часть людей получат подозрения позже.

В то же время пока ни один сотрудник ГБР еще не привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, НАБУ заявило о спецоперации Мидас 10 ноября. Она связана с разоблачением коррупции в сфере энергетики.

По данным следствия, участники организации построили масштабную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора – на Энергоатом в частности.

НАБУ сообщило о задержании пяти из семи подозреваемых в рамках расследования дела Мидас.

По данным СМИ, следователи проверяют обнародованную в медиа информацию о возможном получении неправомерной выгоды отдельными сотрудниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований и возможном давлении на отдельных должностных лиц по делу Мидас.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.