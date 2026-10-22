Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував обов’язок носити електронний браслет для колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, який є підозрюваним у справі про корупцію в Енергоатомі, відомій як Мідас.

З Галущенка зняли електронний браслет

Про це повідомив Центр протидії корупції. Інформацію також підтвердили у пресслужбі ВАКС на запит Економічної правди.

Суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив на два місяці дію процесуальних обов’язків Галущенка.

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Зокрема, експосадовець не може залишати Київ та Київську область без відповідного дозволу, а також повинен зберігати паспорти для виїзду за кордон у визначених органах.

Водночас ВАКС не продовжив обов’язок носити електронний браслет, через що правоохоронці більше не матимуть можливості відстежувати його пересування за допомогою цього пристрою.

Нагадаємо, що 16 лютого 2026 року Герману Галущенку повідомили про підозру у справі Мідас. Перед цим його зняли з потяга під час спроби виїхати до Польщі.

Колишнього міністра підозрюють в участі у злочинній організації та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

29 червня Галущенко вийшов із СІЗО після внесення застави у розмірі 150 млн грн.

Згодом з’явилася інформація про те, що гроші, використані для внесення застави, могли мати незаконне походження та бути легалізованими через державний Сенс Банк.

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