Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расширили круг подозреваемых по делу Мидас и сообщили о подозрении бывшему министру энергетики, который занимал должность в 2021–2025 годах.

Отметим, что в эти годы должность министра энергетики занимал Герман Галущенко.

Об этом сообщили Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Герману Галущенко сообщили о подозрении: что известно

По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья — самоуправляемой заморской территории Великобритании — по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, был зарегистрирован инвестиционный фонд.

Фонд планировал привлечь около $100 млн инвестиций.

Его возглавил давний знакомый участников преступной организации — гражданин Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по данным правоохранителей, профессионально предоставлял услуги по легализации преступных доходов.

Среди инвесторов фонда была семья подозреваемого.

Для сокрытия его участия на Маршалловых островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе.

Их бенефициарами оформили бывшую жену и четверых детей экс-высокопоставленного чиновника.

Эти компании стали формальными инвесторами фонда, а средства на его счета в трех швейцарских банках перечисляли участники преступной организации в интересах подозреваемого.

Следствие установило, что во время пребывания экс-министра на должности преступная организация через его доверенное лицо, известное под псевдонимом Рокет, получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе.

Средства легализовали через криптовалюту и инвестирование в фонд.

На счета, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более $7,4 млн, еще 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро передали наличными или напрямую в Швейцарии.

Часть денег потратили на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии, другую — разместили на депозитах, которые приносили дополнительный доход семье.

15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины Германа Галущенко задержали детективы НАБУ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

