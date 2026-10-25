Сверхсложная гуманитарная операция: в Алешки дронами доставили еще до 4 т помощи
Украинские защитники из состава Группировки войск (сил) Південь провели уникальную и сверхсложную гуманитарную спецоперацию.
С помощью беспилотников военные доставили около 4 тонн критически важной гуманитарной помощи жителям временно оккупированных Алешков Херсонской области.
Об этом сообщили в Группировке войск (сил) Юг.
ВСУ дронами доставили до 4 т гумпомощи в Алешки
Спецоперацию по поддержке украинцев в оккупированных Алешках реализовала 34 отдельная бригада морской пехоты Борисфен в тесном сотрудничестве с 11 бригадой НГУ, 34 полком НГУ и 79 пограничным отрядом.
Благодаря мастерству операторов дронов на временно захваченную территорию удалось доставить пищевые продукты первой потребности, необходимые медикаменты и лекарства весом до 4 т.
— Доставленная помощь — необходимая поддержка, но потребности людей остаются значительно большими, — отмечают военные.
О деталях передачи накануне помощи жителям Алешков сообщил и министр внутренних дел Украины Иван Выговский.
По его словам, гвардейцы с помощью дронов доставили в город детское питание и игрушки. Речь идет о 15 упаковках с сухими завтраками, молоком, развивающими играми и игрушками общим весом более 600 кг.
Среди детей, которые находятся в заблокированных Алешках, отмечает министр, есть и те, кто родился уже во время полномасштабной войны и не знает жизни без террора.
— Поддерживаем эти семьи и доставляем продукты первой потребности. Благодарю каждого, кто собирал эти посылки, руководил дронами и обеспечивал прикрытие. Каждому, кто, рискуя жизнью, помогает украинцам на оккупированной территории, — отметил Иван Выговский.
По данным украинской разведки, российские оккупанты готовят в Алешках масштабную информационную провокацию с десятками постановочных видео.
Оккупанты планируют заставлять местных жителей говорить на камеру о “счастливой жизни”, полном обеспечении продовольствием и “благодарности оккупационным властям”.
Военные подчеркивают, что никакие принудительные заявления для российских телеканалов не способны скрыть реальную гуманитарную катастрофу в городе.
Что известно о гуманитарной ситуации в Алешках
Напомним, что о критической гуманитарной ситуации в Алешках Херсонской области на всех площадках стали говорить осенью.
25 сентября глава Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко сообщала, что последняя успешная доставка продуктов у Алешки была четыре месяца назад — 26 мая. Из-за голода, по ее словам, отдельные семьи были вынуждены есть собак.
Уже через два дня, 27 сентября, стало известно об одной из самых масштабных операций — тогда в Олешки доставили около 4 т продуктов на сто определенных локаций города.
30 сентября Татьяна Гасаненко уточнила, что часть помощи, которую украинские военные доставляли жителям Алешков дронами, отбирают оккупанты.
4 октября украинской стороне удалось успешно доставить еще около 400 посылок с продуктами, лекарствами и детскими наборами общим весом также почти 4 т.
Несмотря на регулярные инициативы Украины по открытию гуманитарных коридоров, временному прекращению огня и привлечению Красного Креста для спасения гражданских, Россия каждый раз категорически отказывалась от эвакуационных предложений.
К тому же, по информации ГУР, 22 октября Россия должна была провести операцию Телемост, чтобы скрыть военные преступления в Алешках. Российские организаторы заявляли об участии представителей 80 стран, однако фактическое участие не было подтверждено.
21 октября вице-президент Европарламента Пина Печерно объявила голодовку из-за ситуации в Алешках, призвав к гуманитарному перемирию, доставке пищи и медикаментов, а также безопасной эвакуации гражданских.
23 октября, после того, как Мелания Трамп объявила о временном прекращении огня в Алешках 29 октября 2026 года, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Пину Пичерно прекратить голодовку.
Фото: Группировка войск (сил) Південь