Украинские защитники из состава Группировки войск (сил) Південь провели уникальную и сверхсложную гуманитарную спецоперацию.

С помощью беспилотников военные доставили около 4 тонн критически важной гуманитарной помощи жителям временно оккупированных Алешков Херсонской области.

Об этом сообщили в Группировке войск (сил) Юг.

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Спецоперацию по поддержке украинцев в оккупированных Алешках реализовала 34 отдельная бригада морской пехоты Борисфен в тесном сотрудничестве с 11 бригадой НГУ, 34 полком НГУ и 79 пограничным отрядом.

Благодаря мастерству операторов дронов на временно захваченную территорию удалось доставить пищевые продукты первой потребности, необходимые медикаменты и лекарства весом до 4 т.

— Доставленная помощь — необходимая поддержка, но потребности людей остаются значительно большими, — отмечают военные.

О деталях передачи накануне помощи жителям Алешков сообщил и министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

По его словам, гвардейцы с помощью дронов доставили в город детское питание и игрушки. Речь идет о 15 упаковках с сухими завтраками, молоком, развивающими играми и игрушками общим весом более 600 кг.

Среди детей, которые находятся в заблокированных Алешках, отмечает министр, есть и те, кто родился уже во время полномасштабной войны и не знает жизни без террора.

— Поддерживаем эти семьи и доставляем продукты первой потребности. Благодарю каждого, кто собирал эти посылки, руководил дронами и обеспечивал прикрытие. Каждому, кто, рискуя жизнью, помогает украинцам на оккупированной территории, — отметил Иван Выговский.

По данным украинской разведки, российские оккупанты готовят в Алешках масштабную информационную провокацию с десятками постановочных видео.

Оккупанты планируют заставлять местных жителей говорить на камеру о “счастливой жизни”, полном обеспечении продовольствием и “благодарности оккупационным властям”.

Военные подчеркивают, что никакие принудительные заявления для российских телеканалов не способны скрыть реальную гуманитарную катастрофу в городе.

Что известно о гуманитарной ситуации в Алешках

Напомним, что о критической гуманитарной ситуации в Алешках Херсонской области на всех площадках стали говорить осенью.

25 сентября глава Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко сообщала, что последняя успешная доставка продуктов у Алешки была четыре месяца назад — 26 мая. Из-за голода, по ее словам, отдельные семьи были вынуждены есть собак.

Уже через два дня, 27 сентября, стало известно об одной из самых масштабных операций — тогда в Олешки доставили около 4 т продуктов на сто определенных локаций города.

30 сентября Татьяна Гасаненко уточнила, что часть помощи, которую украинские военные доставляли жителям Алешков дронами, отбирают оккупанты.

4 октября украинской стороне удалось успешно доставить еще около 400 посылок с продуктами, лекарствами и детскими наборами общим весом также почти 4 т.

Несмотря на регулярные инициативы Украины по открытию гуманитарных коридоров, временному прекращению огня и привлечению Красного Креста для спасения гражданских, Россия каждый раз категорически отказывалась от эвакуационных предложений.

К тому же, по информации ГУР, 22 октября Россия должна была провести операцию Телемост, чтобы скрыть военные преступления в Алешках. Российские организаторы заявляли об участии представителей 80 стран, однако фактическое участие не было подтверждено.

21 октября вице-президент Европарламента Пина Печерно объявила голодовку из-за ситуации в Алешках, призвав к гуманитарному перемирию, доставке пищи и медикаментов, а также безопасной эвакуации гражданских.

23 октября, после того, как Мелания Трамп объявила о временном прекращении огня в Алешках 29 октября 2026 года, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец попросил Пину Пичерно прекратить голодовку.

Фото: Группировка войск (сил) Південь

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