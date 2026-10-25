Найближчим часом в окупованих Олешках Херсонської області планують провести гуманітарну місію для допомоги місцевим жителям. Її організацію координують за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Гуманітарна місія в Олешках: що відомо

За словами омбудсмана, гуманітарну місію планують провести спільно з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

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Лубінець зазначив, що реалізація місії стане можливою завдяки сприянню та координації зусиль першої леді США Меланії Трамп.

Він подякував їй за посередництво та допомогу у створенні умов для порятунку українських громадян.

Омбудсман наголосив, що постійно підтримує зв’язок з усіма залученими сторонами, державними органами та представниками місцевого самоврядування.

Водночас Лубінець закликав повідомляти про жителів Олешок, які потребують допомоги, оскільки наразі важливо зібрати якомога більше інформації про людей, які залишаються там і потребують допомоги.

Особливу увагу приділятимуть літнім людям, маломобільним громадянам та тим, хто не може самостійно подбати про себе.

Лубінець закликав усіх, хто має інформацію про таких жителів міста, звертатися до Офісу омбудсмана України.

Він також попросив поширювати повідомлення, щоб допомогти в організації гуманітарної місії.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює над розблокуванням маршруту до тимчасово окупованих Олешок на лівому березі Херсонщини, де через дії російських окупантів у пастці опинилися дорослі й діти.

Люди залишаються без їжі та необхідних для життя речей.

Наступного дня Меланія Трамп заявила про домовленість між Росією та Україною щодо локального припинення вогню в Олешках. Припинення вогню має розпочатися 29 жовтня 2026 року.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що Україна запроваджує режим припинення вогню в Олешках для проведення гуманітарної місії. Він почне діяти з 03:00 27 жовтня за київським часом.

Фото: Дмитро Лубінець

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