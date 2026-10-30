Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ ликвидировали российский военный вертолет Ми-8 в Луганской области. Для поражения цели применили ударные беспилотники Хорнет.

Об этом Третий армейский корпус сообщил в Telegram.

Силы обороны уничтожили российский вертолет Ми-8

— Во время рейда на вражескую логистику расчет БпЛА-камикадзе Хорнет из взвода ударных крыльев SKYFOM Батальона беспилотных систем обнаружил вражеский Ми-8 и вылетел ему наперерез. Противник был вынужден менять направление движения в небе, — говорится в сообщении.

Поскольку российский вертолет двигался с более высокой крейсерской скоростью, чем ударные дроны, украинские военные дождались его посадки.

Сейчас смотрят

Тогда бойцы нанесли удар в районе топливных баков. Поражение цели подтвердил второй беспилотник Хорнет.

— В результате атаки военный вертолет, который армия РФ использует для переброски личного состава, грузов, эвакуации и огневой поддержки, сгорел дотла — с чем и поздравляем, — подчеркнули в Третьем армейском корпусе.

Напомним, в сентябре Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре аэродрома в Сочи. На стоянке военных вертолетов были уничтожены Ка-52 и Ми-28, еще один Ми-8 получил повреждения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.