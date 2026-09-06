Атака на Сочи: Силы обороны уничтожили вертолеты Ка-52 и Ми-28, еще один Ми-8 повредили
Силы обороны Украины поразили инфраструктуру аэродрома в Сочи. По предварительной информации, на стоянке военных вертолетов уничтожены Ка-52 и Ми-28, а также поврежден Ми-8.
Об этом сообщили Dnipro Osint (Тыква) и OSINT-аналитики Киберборошно.
Поражение Ка-52, Ми-28 и Ми-8 в Сочи
По данным аналитиков, поражение вертолетов произошло во время атаки 4 сентября. Предварительно уничтожены Ка-52 и Ми-28, а также поврежден Ми-8.
В ночь на 4 сентября федеральная территория Сириус и город Сочи в Краснодарском крае РФ подверглись атакам беспилотников.
Как сообщают Astra и местный оперштаб, после серии взрывов в регионе вспыхнул пожар.
Аналитики геолоцировали кадры очевидцев и выяснили, что очаг возгорания расположен в районе поселка Сириус возле реки Псоу, недалеко от границы с Абхазией.
По данным журналистов, именно в этой локации развернут российский зенитный ракетный комплекс С-300 или С-400, а возле побережья ранее установили обширную радиолокационную систему.
Это уже не первый подобный инцидент в этой зоне. В частности, в мае 2026 года дроны уже предпринимали попытки поразить объекты на территории Сириуса.