Силы обороны Украины поразили инфраструктуру аэродрома в Сочи. По предварительной информации, на стоянке военных вертолетов уничтожены Ка-52 и Ми-28, а также поврежден Ми-8.

Об этом сообщили Dnipro Osint (Тыква) и OSINT-аналитики Киберборошно.

Поражение Ка-52, Ми-28 и Ми-8 в Сочи

По данным аналитиков, поражение вертолетов произошло во время атаки 4 сентября. Предварительно уничтожены Ка-52 и Ми-28, а также поврежден Ми-8.

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В ночь на 4 сентября федеральная территория Сириус и город Сочи в Краснодарском крае РФ подверглись атакам беспилотников.

Как сообщают Astra и местный оперштаб, после серии взрывов в регионе вспыхнул пожар.

Аналитики геолоцировали кадры очевидцев и выяснили, что очаг возгорания расположен в районе поселка Сириус возле реки Псоу, недалеко от границы с Абхазией.

По данным журналистов, именно в этой локации развернут российский зенитный ракетный комплекс С-300 или С-400, а возле побережья ранее установили обширную радиолокационную систему.

Это уже не первый подобный инцидент в этой зоне. В частности, в мае 2026 года дроны уже предпринимали попытки поразить объекты на территории Сириуса.

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