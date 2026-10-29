Силы обороны Украины установили новый рекорд по количеству потерь российской армии в течение одного месяца после начала полномасштабного вторжения.

Силы обороны установили ежемесячный рекорд потерь РФ

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, по состоянию на 29 октября 2026 года потери РФ в живой силе за месяц достигли 49 040 военных. Это самый высокий месячный показатель за весь период полномасштабной войны, хотя до завершения октября остается еще трое суток.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2024 года, когда российская армия потеряла 48 670 человек.

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В то же время, среднесуточные потери оккупантов в октябре составляют около 1 750 военных.

Статистика свидетельствует о существенном росте потерь российских войск в течение 2026 года. В феврале этот показатель составил 26 090 человек, в сентябре вырос до 46 230, а за неполный октябрь уже превысил 49 тысяч.

Отмечается, что такие темпы потерь превосходят способности России по пополнению личного состава собственных подразделений.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать живую силу противника, чтобы вынудить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Напомним, что Силы обороны Украины в течение 21 октября 2026 обезвредили 2 250 российских военных, что стало новым рекордом суточных потерь личного состава армии РФ за весь период полномасштабной войны.

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