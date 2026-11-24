Российские атаки на украинские порты и экспортные маршруты угрожают мировой продовольственной безопасности и могут повлиять на миллионы людей за пределами Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига заявил после заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Сыбига об атаках РФ на украинские порты

Андрей Сыбига подчеркнул, что российские удары по украинской портовой инфраструктуре и экспортным маршрутам имеют последствия не только для Украины, но и для других стран.

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По его словам, Кремль снова ставит под угрозу благосостояние миллионов людей, в частности в странах, которые зависят от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

Министр заверил, что Украина и дальше будет прилагать усилия для обеспечения мировых поставок продовольствия, несмотря на попытки России их сорвать.

Глава МИД также обратил внимание на систематические российские атаки против гражданского населения и критически важной инфраструктуры Украины.

По его словам, в преддверии зимы Россия пытается лишить миллионы украинцев электроэнергии, отопления и водоснабжения.

Сыбига назвал эти удары частью целенаправленной кампании террора и геноцида украинского народа.

Министр поблагодарил Латвию и ее президента Эдгарса Ринкевичса за председательство на заседании Совета Безопасности ООН, а также Турцию, Индию, Египет и Филиппины за участие в нем.

Он подчеркнул, что последствия российской агрессии выходят далеко за пределы европейского континента, а Совет Безопасности ООН должен противостоять угрозам, которые создает Россия.

Отдельно Сыбига поставил под сомнение законность пребывания России на месте постоянного члена Совбеза ООН, которое раньше принадлежало Советскому Союзу. По его словам, Москва использует это положение, чтобы уйти от международной ответственности за агрессию.

Глава МИД призвал международных партнеров усилить давление на Кремль и лишить Россию ресурсов, влияния и возможностей для продолжения войны.

Ранее стало известно, что Греция готовит пилотный проект по экспорту украинского зерна через порт Александруполис. Новый мультимодальный маршрут должен обеспечить альтернативный путь перевозки агропродукции в обход украинских черноморских портов.

Как сообщало греческое издание To Vima, основным логистическим узлом станет порт Александруполис, а дополнительно для перевозок планируют использовать порт Салоники.