Украинское зерно будут экспортировать через Грецию: Афины готовят новый маршрутДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Греция готовит пилотный проект по экспорту украинского зерна через порт Александруполис. Новый мультимодальный маршрут должен обеспечить альтернативный путь перевозки агропродукции в обход украинских черноморских портов.
Об этом сообщает греческое издание To Vima.
Экспорт украинского зерна через Грецию: что известно
Греция разрабатывает пилотный проект двустороннего мультимодального транспортного маршрута для экспорта украинского зерна. Он предполагает использование нескольких видов транспорта, а главным логистическим узлом должен стать порт Александруполис.
Кроме того, для перевозок планируют задействовать порт Салоники, но его роль будет меньше.
По информации To Vima, вопрос экспорта украинского зерна обсуждали в сентябре во время Салоникской международной ярмарки. Тогда министр инфраструктуры и транспорта Греции Христос Димас встретился с заместителем украинского министра Артемом Рыбченко.
Эти переговоры стали продолжением июньской встречи греческого министра с Сергеем Деркачом, который на тот момент занимал должность заместителя министра развития общин и территорий Украины.
Идею привлечения Греции к экспорту украинского зерна рассматривали еще в 2023 году, но тогда ее реализовать не удалось.
Зерновой коридор через Грецию: какие страны он охватит
Основой нового маршрута является договоренность президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, достигнутая в сентябре 2025 года.
Речь идет о развитии транспортного сообщения между Александруполисом и Одессой в рамках коридора Балтийское море — Черное море — Эгейское море.
Этот транспортный коридор простирается от Хельсинки до Никосии и охватывает 13 стран, в том числе 11 государств Европейского Союза, а также Украину и Молдову.
По данным греческого издания, о подготовке пилотного проекта проинформирована Европейская комиссия, в частности Генеральный директорат по мобильности и транспорту, который находится в сфере ответственности еврокомиссара Апостолоса Цицикостаса.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Стамбуле договорились продолжить работу над восстановлением и повышением эффективности Черноморского зернового коридора.
Зеленский сообщил, что у Украины и Турции есть общее видение обеспечения безопасного гражданского судоходства в Черном море. По его словам, турецкая сторона должна была провести соответствующие переговоры с Россией.