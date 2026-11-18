Украина определила дополнительные силы и средства, необходимые для усиления защиты судов и портов в Черном море. Также готовятся меры поддержки украинских аграриев, в частности для подготовки к посевной кампании следующего года.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в среду, 18 ноября.

Защита портов и подготовка к посевной: что известно

Президент заслушал доклады военных и разведки относительно планов России по поводу ситуации с безопасностью в Черном море и на маршрутах зернового экспорта.

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Участники совещания определили, какие дополнительные силы и средства необходимы Украине для защиты судоходства и портовой инфраструктуры. Соответствующие задачи поставили перед дипломатической командой и представителями правительства.

Особое внимание уделили трансграничному взаимодействию с соседними странами и поддержке причерноморских городов и общин.

Кроме того, Зеленский напомнил о встрече с фермерами и представителями аграрного бизнеса, во время которой обсуждались шаги по поддержке отрасли.

– Готовим соответствующую систему действий. В том числе для того, чтобы помочь аграрному сектору подготовиться к посевной кампании следующего года и аккумулировать необходимый ресурс, – отметил президент.

Напомним, российские военные корабли уже шестой месяц подряд не выходят в акватории Черного и Азовского морей из-за угрозы поражения Силами обороны Украины.

Созданный Москвой кризис судоходства вынуждает РФ переориентировать экспорт нефти, зерна и сырья на балтийские и североморские маршруты.

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