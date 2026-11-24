Во вторник, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился на Закарпатье с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. Стороны обсудили отношения между странами и европейскую интеграцию Украины.

О встрече глава государства сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского и Мадяра: что известно

По словам президента, Петер Мадяр впервые посещает Украину с официальным визитом в должности премьер-министра Венгрии.

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— Это должна быть довольно существенная наша встреча. Очень важная встреча с точки зрения и отношений с соседом, и отношений с Евросоюзом, — заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина выполняет все необходимое для открытия кластеров в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз.

— Часто бывает, что делаем больше, чем другие страны, которые вступили в ЕС. И также делаем все необходимое, чтобы отношения с нашими соседями становились близкими, более конструктивными. Сейчас это есть и с Венгрией, и с Польшей, и с Румынией, и с Молдовой, — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что недавно премьер-министр Сергей Корецкий встречался с главой правительства Словакии Робертом Фицо.

По словам Зеленского, несмотря на все вызовы и трудности, а порой и различия в риторике Украины и Словакии, отношения между государствами имеют конструктивное наполнение.

Во время визита Владимир Зеленский и Петер Мадьяр встретились в Ужгороде и почтили память украинских защитников, погибших, обороняя страну.

Лидеры возложили цветы к мемориалу павшим защитникам Украины, расположенному на Холме славы в Ужгороде.

Ранее сообщалось, что Петер Мадьяр намерен отправиться на Закарпатье, где планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Это первый с 2015 года визит главы правительства Венгрии на Закарпатье.

13 ноября Мадьяр провел короткую беседу с Зеленским во время саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

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