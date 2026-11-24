Зеленский и Мадяр провели встречу на Закарпатье: о чем говорилиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- 24 ноября Владимир Зеленский встретился на Закарпатье с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром.
- Зеленский и Мадяр почтили память погибших украинских защитников и возложили цветы к мемориалу на Холме славы в Ужгороде.
Во вторник, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился на Закарпатье с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром. Стороны обсудили отношения между странами и европейскую интеграцию Украины.
О встрече глава государства сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского и Мадяра: что известно
По словам президента, Петер Мадяр впервые посещает Украину с официальным визитом в должности премьер-министра Венгрии.
— Это должна быть довольно существенная наша встреча. Очень важная встреча с точки зрения и отношений с соседом, и отношений с Евросоюзом, — заявил Зеленский.
Он отметил, что Украина выполняет все необходимое для открытия кластеров в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз.
— Часто бывает, что делаем больше, чем другие страны, которые вступили в ЕС. И также делаем все необходимое, чтобы отношения с нашими соседями становились близкими, более конструктивными. Сейчас это есть и с Венгрией, и с Польшей, и с Румынией, и с Молдовой, — подчеркнул Зеленский.
Президент напомнил, что недавно премьер-министр Сергей Корецкий встречался с главой правительства Словакии Робертом Фицо.
По словам Зеленского, несмотря на все вызовы и трудности, а порой и различия в риторике Украины и Словакии, отношения между государствами имеют конструктивное наполнение.
Во время визита Владимир Зеленский и Петер Мадьяр встретились в Ужгороде и почтили память украинских защитников, погибших, обороняя страну.
Лидеры возложили цветы к мемориалу павшим защитникам Украины, расположенному на Холме славы в Ужгороде.
Ранее сообщалось, что Петер Мадьяр намерен отправиться на Закарпатье, где планирует встретиться с Владимиром Зеленским. Это первый с 2015 года визит главы правительства Венгрии на Закарпатье.
13 ноября Мадьяр провел короткую беседу с Зеленским во время саммита Европейского политического сообщества в Дублине.