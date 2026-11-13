Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провел короткий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине. По словам Мадьяра, стороны обсудили организацию полноценной встречи на Закарпатье до конца ноября.

О деталях контактов с европейскими лидерами в Ирландии венгерский премьер рассказал в эфире Kossuth radio, сообщает Telex.

Мадьяр поговорил с Зеленским в Дублине

Петер Мадьяр отметил, что на полях саммита пообщался с премьер-министром Люксембурга, президентом Швейцарии, премьер-министром Ирландии, а также провел 10-15-минутную встречу с Владимиром Зеленским.

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По словам Мадьяра, во время разговора речь шла о подготовке последующих переговоров на территории Украины, однако локацией должна стать не столица, а пограничный регион.

— Мы говорили о встрече с президентом, но речь шла не о Будапеште или Киеве, а о Закарпатье, — заявил премьер-министр Венгрии.

Он добавил, что в настоящее время главы Министерств иностранных дел Украины и Венгрии прорабатывают вопрос, удастся ли провести такую ​​встречу до конца ноября этого года.

Еще в июле во время разговора в Анкаре Владимир Зеленский и Петер Мадьяр договорились о базовом формате переговоров. Тогда венгерский премьер сообщал, что лидеры согласились в ближайшее время встретиться в Будапеште или Киеве, а после этого вместе отправиться на Закарпатье, в Берегово.

Именно на таком формате двусторонней встречи настаивала украинская сторона, однако этот визит так и не состоялся.

Первая официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром прошла в октябре в Брюсселе. По ее итогам Мадьяр подчеркнул, что в интересах обоих государств — поставить политические и экономические отношения на новую основу.

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