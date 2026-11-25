Самыми большими проблемами для НЭК Укрэнерго в условиях масштабных российских атак на украинскую энергосистему является дефицит высоковольтного оборудования и нехватка системных подрядных организаций.

Об этом заявил член правления компании Иван Юрик во время Energy Day 2026, организованного Европейской бизнес ассоциацией.

В Укрэнерго назвали два главных вызова после атак РФ

По словам Юрика, поставка нового высоковольтного оборудования занимает много времени из-за ограниченного количества производителей в мире и высокой загруженности украинских предприятий.

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Компания просит поставщиков максимально ускорить изготовление техники для Укрэнерго, однако этот процесс все равно остается длительным.

Второй проблемой является нехватка системных и структурированных подрядчиков, способных своевременно выполнять строительные или восстановительные работы. По словам члена правления компании, Укрэнерго иногда теряет контрагентов из-за невозможности конкурировать по стоимости заказов.

— У нас узкие места — это высоковольтное оборудование, которое долго к нам едет, потому что его производителей в мире не так много, а в Украине они тоже все завалены заказами. Второе узкое место – это подрядчики. Системных и структурированных подрядчиков, которые в стране могут строить вовремя, не так уж много. Не только Укрэнерго дает работу подрядчикам. Есть Агентство по восстановлению и местные ОВА. У них бюджеты иногда лучше, — объяснил он.

Ситуация в энергосистеме Украины: тактика обстрелов РФ

В то же время Юрик подчеркнул, что основу штата Укрэнерго составляют собственные ремонтные бригады, что позволяет оперативно реагировать на повреждения без ожидания внешних исполнителей.

— Это одна из наших сильнейших сторон, где мы не ждем подрядчика, а быстро выезжаем на места. Как только ГСЧС нас допускает на подстанции, мы стараемся быстро ремонтировать, – отметил он.

Также член правления компании обратил внимание на характер российских ударов по подстанциям. По его словам, понимая, что трансформаторы обладают надежной защитой, которую можно разрушить лишь прямым попаданием баллистической или другой тяжелой ракеты, войска РФ постоянно атакуют саму территорию объектов.

Юрик заявил, что так Россия хочет нанести большое количество более мелких повреждений и затянуть время на восстановление.

Кроме того, он сообщил, что с начала полномасштабной войны Укрэнерго получило более €1 млрд донорской помощи от зарубежных партнеров. По его словам, именно эта поддержка в значительной степени позволяет стабилизировать работу энергосистем в периоды интенсификации атак.

Ситуация в энергосистеме Украины: где действуют отключения света

Напомним, в среду, 25 ноября, в части регионов круглосуточно действуют плановые отключения электроснабжения в Украине — от 0,5 до 3 очередей почасовых ограничений из-за последствий российских обстрелов.

Ранее первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что в течение прошлой недели Россия по меньшей мере 100 раз целенаправленно атаковала объекты энергетики и нефтегазового сектора.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что враг сменил тактику, сосредоточившись на уничтожении электросетей и линий электропередачи, чтобы отрезать от электроснабжения Одессу, Одесскую и Днепропетровскую области.

Также 20 ноября российские войска совершили массированную атаку на одну из ТЭС компании ДТЭК. После этого станция прекратила генерацию электроэнергии из-за существенного повреждения оборудования.

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