С сентября Россия нанесла более 1 тыс. ударов по украинской энергетической инфраструктуре, в большинстве своем целясь по высоковольтным подстанциям. По состоянию на утро 18 ноября, из-за новых атак зафиксировано обесточивание в восьми областях, а в трех регионах вынужденно применяют аварийные отключения.

Об этом заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время пресс-брифинга, сообщает Минэнерго Украины.

Какая ситуация со светом 18 ноября

По данным Минэнерго, в результате российских ударов на утро зафиксированы новые обесточения в восьми регионах — Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Ровенской и Черкасской областях.

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Из-за повреждения оборудования в результате вражеских атак в Сумской, Харьковской и Полтавской областях вынужденно действуют аварийные отключения электроэнергии. В Минэнерго отметили, что возвращение к прогнозируемым графикам в этих регионах произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время в большинстве областей Украины применяются графики почасовых отключений для населения, а для промышленных потребителей — графики ограничения мощности.

Некрасов подчеркнул, что очень сложной остается ситуация в Днепропетровской и Харьковской областях. Российские войска целенаправленно бьют по энергообъектам, в том числе по тем, где ремонтные работы уже почти завершены, что существенно усложняет восстановление электроснабжения.

Кроме того, накануне в Киевской области в результате вражеского удара ранения получил энергетик. Пострадавший госпитализирован, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

В Минэнерго призвали граждан следить за обновлениями операторов систем распределения в своих регионах, ведь из-за постоянных атак ситуация со светом может быстро меняться.

Также в Минэнерго напомнили о работе портала єОпора — единого информационного ресурса с практическими советами по подготовке к зиме, государственной поддержке и помощи населению.

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