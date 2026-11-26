Самый крупный с начала полномасштабного вторжения обмен военнопленными между Украиной и Россией находится на финальном этапе подготовки. Его могут провести до Рождества.

Об этом заявил специальный представитель президента США Джаред Кушнер в интервью Матиасу Депфнеру из медиагруппы Axel Springer.

Когда состоится следующий обмен военнопленными

По словам Джареда Кушнера, сейчас процесс находится “на финальной стадии согласования”. Обмен может состояться до Рождества.

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Спецпредставитель рассказал, что вопрос возвращения военнопленных был одной из основных тем во время переговоров в Киеве и Москве, а также трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

— Тысячи людей смогут вернуться к своим семьям, и это очень важно, — сказал он.

Еще более весомым результатом Кушнер назвал готовность российских властей участвовать в переговорах в трехстороннем формате.

Джаред Кушнер признал, что стороны сталкиваются с трудностями при обсуждении российских требований относительно территориальных уступок со стороны Украины.

Поэтому он предлагает сначала сосредоточиться на вопросе послевоенного устройства и после этого переходить к обсуждению возможных территориальных уступок.

— Возможно, удастся найти такой путь, который позволит обеим сторонам после окончания войны оказаться в более выгодном положении с точки зрения безопасности, — предположил он.

Напомним, 10 ноября президент Владимир Зеленский после переговоров в Абу-Даби сообщил, что Украина рассчитывает на большой обмен военнопленными с Россией в формате 1 000 на 1 000 или 1 500 на 1 500.

14 ноября стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер начали работу над организацией обмена пленными между Украиной и Россией. В Белом доме такое развитие событий назвали обнадеживающим прогрессом на пути к миру.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что следующий обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться в конце ноября или в начале декабря 2026 года.

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