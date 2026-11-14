Специальные представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер начали работу над организацией обмена пленными между Украиной и Россией, который может стать самым масштабным с начала полномасштабной войны. В Белом доме назвали это обнадеживающим прогрессом на пути к миру.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в социальной сети X.

США готовят обмен пленными между Украиной и РФ

Она напомнила, что на этой неделе Уиткофф и Кушнер провели трехсторонний раунд переговоров в Абу-Даби, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

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Заместитель пресс-секретаря Белого дома отметила, что спецпредставители президента США также обеспечили привлечение европейских партнеров к дальнейшим обсуждениям, а теперь они перешли к практической подготовке гуманитарного шага.

— По поручению президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно работали с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы окончательно положить конец этому конфликту. И начали работу над тем, что может стать самым большим обменом пленными за время войны, — отметила Келли.

Представительница Белого дома утверждает, что эта работа является обнадеживающим прогрессом на пути к миру.

Накануне после переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Ирландии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку наибольшего обмена пленными с начала полномасштабного вторжения. Соглашение о его проведении уже подтвердили как в США, так и в России.

По словам Зеленского, Украина ожидает проведения большого обмена военнопленными с Россией в формате 1000 на 1000 или 1500 и 1500 по итогам переговоров в Абу-Даби.

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