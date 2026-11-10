Украина ожидает проведения большого обмена военнопленными с Россией в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500.

Об этом заявил на брифинге президент Владимир Зеленский во вторник, 10 ноября.

Зеленский о новом обмене пленными

– Мы проговаривали с командой. Завтра у них главный день. Сегодня обсудили возможность обмена. Хотят сделать тысячу на тысячу, может, полторы на полторы. Какой-то большой обмен. С этой повесткой американцы поедут в Россию, – рассказал он.

Зеленский отметил, что российская делегация поднимала вопрос территорий, однако напомнил, что он должен решаться на уровне лидеров.

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По словам президента, завтра участники переговоров подробнее рассмотрят шаги по деэскалации, энергетические вопросы, ситуацию в Черном море и возможность обмена пленными. Стороны также обсудят перспективу проведения трехсторонней встречи на уровне лидеров, если для этого будут возможности.

Напомним, по результатам первого дня переговоров в Абу-Даби Зеленский сообщил, что украинская, американская и российская делегации обсудили вопрос освобождения военнопленных, гарантии безопасности для Украины и меры по деэскалации.

– Трехсторонний формат был конструктивным и довольно содержательным. Успели обсудить необходимость и возможные параметры гуманитарных шагов. Освобождение пленных – это приоритет, – рассказал глава государства.

Переговоры в Абу-Даби завершились после обеда 10 ноября, в общей сложности они продолжались четыре часа.

В состав украинской делегации вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, народный депутат Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, первый заместитель руководителя ОПУ Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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