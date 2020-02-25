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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро укрепились: курс валют на 25 февраля

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на вторник, 25 февраля.

Курс доллара США установлен на уровне 24,49 грн/$, то есть курс гривны упал на 4 копейки.

Читайте: Почему гривна падает после стремительного роста – НБУ назвал причины

Официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 26,51 грн/€.

Курс валют в Украине: 

  • 1 доллар – 24,49 грн/$;
  • 1 евро – 26,51 грн/€.

Курс валют НБУ на 25 февраля 2020 в Украине

Напомним, аналитики спрогнозировали курс гривны на февраль 2020 в диапазоне 24,5-25,5 грн за доллар.

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