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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро зміцнилися: курс валют на 25 лютого

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на понеділок, 25 лютого.

Курс долара США встановлений на рівні 24,49 грн/$, тобто курс гривні впав на 4 копійки.

Читайте: Чому гривня падає після стрімкого зростання – НБУ назвав причини

Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 26,51 грн/€.

Курс валют в Україні:

  • 1 долар – 24,49 грн/$;
  • 1 євро – 26,51 грн/€.

Курс валют НБУ на 25 февраля 2020 в Украине

Нагадаємо, аналітики спрогнозували курс гривні на лютий 2020 в діапазоні 24,5-25,5 грн за долар.

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