Національний банк України встановив офіційний курс гривні на понеділок, 25 лютого.
Курс долара США встановлений на рівні 24,49 грн/$, тобто курс гривні впав на 4 копійки.
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Офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 26,51 грн/€.
Курс валют в Україні:
- 1 долар – 24,49 грн/$;
- 1 євро – 26,51 грн/€.
Нагадаємо, аналітики спрогнозували курс гривні на лютий 2020 в діапазоні 24,5-25,5 грн за долар.
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