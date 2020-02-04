Курс гривны в феврале может колебаться в диапазоне 24,5-25,5 грн за доллар. Баланс сил на рынке будут определять предложение Минфина по доходности долговых облигаций, активность экспортеров, а также конъюнктура на мировых рынках.

Такой прогноз дают аналитики Forex Club.

Развивающиеся рынки, к которым относится Украина, будут чувствовать недостаток внимания со стороны инвесторов, которые на фоне растущих рисков, начинают переводить средства в более безопасные активы, включая доллар и золото.

– Нерезидентов сдерживает высокая стоимость гривны и доходность долговых облигаций стремительно снижается. На последнем размещении ОВГЗ предложение доходности ниже 10% уже не так оптимистично встречалась инвесторами. Привлекательность вложений ограничивает и намерение НБУ снизить учетную ставку до конца 2020 года до 7%. Поэтому для поддержания спроса Министерству финансов, вероятно, придется вернуться к более высокой ставке по прибыльности, – отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club.

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Экспортеры в свою очередь продолжают испытывать трудности из-за сильной гривны. И хотя в январе курс ослаблен, он все еще остается высоким для изменения тенденции.

Краткосрочную поддержку гривне оказывает благоприятная погода, которая снижает потребность в импорте газа, а также низкие цены на энергоресурсы на мировых рынках сдерживает совокупные размеры импорта энергоносителей.

В долгосрочной перспективе гривна сохраняет зависимость от притока инвестиций в связи с ожидаемым открытием рынка земли, большой приватизацией и запуском концессионных проектов.

Ранее НБУ назвал причины, почему гривна падает после стремительного роста.

Источник: Finance.ua