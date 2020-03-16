На период карантина в Киеве бизнесу могут снизить налоги

Власти Киева работают над пакетом экономических решений, которые облегчат жизнь столичным предпринимателям на период карантина, сообщил на брифинге первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

– Мы работаем над пакетом экономических решений, которые будут предложены, с одной стороны, Киевскому горсовету, с другой – центральным органам исполнительной власти в части облегчения жизни предпринимателям в данный период. Это вопросы аренды, налогов и сборов, – объяснил чиновник.

Поворозник отметил, что в случае снижения налоговой нагрузки на бизнес, работодатели будут платить зарплаты в период вынужденного простоя предприятия.

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Ранее в КГГА сообщили о введении в Киеве с 17 марта дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.