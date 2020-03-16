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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На період карантину в Києві бізнесу можуть знизити податки

Влада Києва працює над пакетом економічних рішень, які полегшать життя столичним підприємцям на період карантину, повідомив на брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

– Ми працюємо над пакетом економічних рішень, які будуть запропоновані, з одного боку, Київській міськраді, з іншого – центральним органам виконавчої влади в частині полегшення життя підприємцям у даний період. Це питання оренди, податків і зборів, – пояснив чиновник.

Поворозник зазначив, що у разі зниження податкового навантаження на бізнес, роботодавці платитимуть зарплати у період вимушеного простою підприємства.

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Раніше в КМДА повідомили про запровадження у Києві з 17 березня додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня.

Джерело: КМДА

Фото: Pixabay

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