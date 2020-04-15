МВФ допоможе Україні – директор європейського департаменту

Міжнародний валютний фонд розраховує на затвердження нової програми розширеного фінансування для України після вирішення останніх питань.

Про це сказав директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен.

– Ми проводимо переговори з Україною щодо нової програми. Обговорення просунулися вперед, і я думаю, що вони йдуть добре. Залишилося кілька невирішених питань. Я впевнений, що їх незабаром буде подолано, – сказав він.

Читайте: Україна розраховує отримати $5 млрд від МВФ до кінця року – Мінфін

За його словами, МВФ підтримує заходи уряду щодо боротьби з коронавірусом, які призведуть до значного збільшення дефіциту бюджету.

Він додав, що за останні кілька років Україна досягла значних показників макроекономічної стабільності: зросла стабільність банківської системи, знизилася інфляція, зменшилися дефіцит поточного рахунку і держбюджету, держборг скоротився, а валютні резерви значно зросли і перевищили $20 млрд.

Раніше Факти ICTV писали про умови МВФ для виділення допомоги Україні.