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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

МВФ допоможе Україні – директор європейського департаменту

Міжнародний валютний фонд розраховує на затвердження нової програми розширеного фінансування для України після вирішення останніх питань.

Про це сказав директор європейського департаменту МВФ Пол Томсен.

– Ми проводимо переговори з Україною щодо нової програми. Обговорення просунулися вперед, і я думаю, що вони йдуть добре. Залишилося кілька невирішених питань. Я впевнений, що їх незабаром буде подолано, – сказав він.

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За його словами, МВФ підтримує заходи уряду щодо боротьби з коронавірусом, які призведуть до значного збільшення дефіциту бюджету.

Він додав, що за останні кілька років Україна досягла значних показників макроекономічної стабільності: зросла стабільність банківської системи, знизилася інфляція, зменшилися дефіцит поточного рахунку і держбюджету, держборг скоротився, а валютні резерви значно зросли і перевищили $20 млрд.

Раніше Факти ICTV  писали про умови МВФ для виділення допомоги Україні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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