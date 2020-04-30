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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НКРЭКУ одобрила проект стимулирующих тарифов для облэнерго

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 29 апреля одобрила внесение в тариф на передачу электроэнергии фиксированной ставки доходности облэнерго в зависимости от стоимости их активов, так называемый RAB-тариф.

В частности, на старую базу активов предлагают ввести 0,1% доходности, а на новую — 15%. В то же время для каждого облэнерго эти цифры будут разными.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк подчеркнул, что это только проект, который должен пройти общественные обсуждения.

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По его словам, замечания и предложения принимаются до 1 июня 2020 года в письменном и электронном виде.

Стимулирующие тарифы для энергокомпаний или RAB-тарифы — система тарифообразования, направленная на привлечение инвестиций в развитие и модернизацию електросетей. При этом тариф для облэнерго устанавливается на три, а в дальнейшем на каждые пять лет.

Как писали Факты ICTV, в Украине цена электричества для промышленных предприятий подскочила на 35%. Теперь она вдвое выше, чем в соседней Польше или Румынии.

Источник: НКЕРКП

Фото: Unsplash

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