Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 29 квітня схвалила внесення в тариф на передачу електроенергії фіксованої ставки прибутковості обленерго у залежності від вартості їхніх активів, так званий RAB-тариф.

Зокрема, на стару базу активів пропонують ввести 0,1% прибутковості, а на нову – 15%. Водночас для кожного обленерго ці цифри будуть різними.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк наголосив, що це лише проект, який має пройти громадські обговорення.

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За його словами, зауваження та пропозиції приймаються до 1 червня 2020 року у письмовому та електронному вигляді.

Стимулюючі тарифи для енергокомпаній або RAB-тарифи – система тарифоутворення, спрямована на залучення інвестицій у розвиток та модернізацію електромереж. При цьому тариф для обленерго встановлюється на три, а в подальшому на кожні п’ять років.

Як писали Факти ICTV, в Україні ціна електрики для промислових підприємств підскочила на 35%. Тепер вона вдвічі вища, ніж у сусідній Польщі чи Румунії.

Джерело: НКЕРКП