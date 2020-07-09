Протягом двох – двох з половиною місяців варто очікувати ослаблення гривні до курсу 29 грн/$. Це потрібно українській економіці. Але чи станеться це, залежатиме від валютно-курсової політики нового глави Нацбанку.

Про це Фактам ICTV розповів економічний експерт Олег Пендзін.

За його словами, у бюджеті на 2020 рік закладено курс 29,5. Під нього розрахована доходна частина бюджету, зокрема, податок на додану вартість з імпорту. Через те, що він був значно нижчим, український бюджет недоотримав гроші.

– Завдяки тому, що курс у перше півріччя був значно нижчим розрахункового, бюджет вже недоотримав близько 60 млрд грн, – каже Олег Пендзін.

Об’єктивних причин для такого курсу в Україні не було. Його штучно утримував Нацбанк, продовжує експерт.

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– Пояснити сильний курс гривні на тлі економіки, яка падає,- за перше півріччя мінус 5,2% ВВП – не можна, це за межами економічної теорії. Причина, чому Смолій тримав міцну гривню, напевно, ховається в інтересах фінансових спекулянтів, які виводили з цієї країни свої гроші, вкладені у гривневі облігації, – додає економічний експерт.

Сьогодні валютні резерви Нацбанку становлять понад 26 млрд грн. Щоденний обсяг валютних торгів України – $100 млн на добу. По суті, Нацбанк є повним макетмейкером цього ринку. Який курс він виставить на купівлю/продаж, таким він і формується, пояснює Олег Пендзін.

Якщо ситуація з курсом не вирівняється, український бюджет недоотримає значну суму, як, наприклад, минулоріч, коли на тлі закладеного курсу 29,4 був фактичний 25,5, через це у 2019 році бюджет недоотримав 120 млрд грн.

Зараз же, щоб виправити ситуацію, курс повинен бути понад 30 грн, але яким він буде, залежить від наступного глави Нацбанку.

– Все залежить від персоналії наступного голови Нацбанку і тієї валютно-курсової політики, яку він поведе. Валютно-курсова програма України сьогодні – це гра Нацбанку у пісочниці. Він – абсолютний господар, – коментує Олег Пендзин.

Експерт вважає, що буде курс на ослаблення гривні, адже того чекають експортери, економіка. Питання лише – коли.

– Я думаю, що ми спокійно будемо опускатися до курсу 29 протягом двох – двох з половиною місяців, – каже він.

Водночас українці не відчують ослаблення гривні.

– Імпортери, які ввозили сюди товари тривалого користування, закладали у вартість валютні ризики. Українці купували товар, у якому сидів курс 29,5. Для громадян України нічого не зміниться, – підсумовує експерт.

9 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що через курс, який був в Україні за останні півроку, українські підприємства недоотримали гроші і закрилися.

За його словами, курс гривні до долара має бути 30 грн/$.

Людмила Грубнік