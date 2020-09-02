Суд задовольнив позов Суркісів проти Приватбанку

Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Григорія та Ігоря Суркісів проти Приватбанку.

Йдеться про позов компаній сім’ї Суркісів про зобов’язання Приватбанку обслуговувати їх депозити, розміщені в 2012—2014 роках на рахунках кіпрської філії банку.

Тепер банк повинен повернути Суркісам $350 млн — а це майже 10 млрд грн.

Позов розглядав суддя Сергій Вовк.

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Юридичний радник банку Андрій Пожидаєв заявив, що Приват не збирається виплачувати $350 млн офшорним компаніям, але вони можуть стягнути цю суму, звернувшись до Державної виконавчої служби.

– З точки зору закону у задоволенні заяви мало би бути відмовлено, на це ми очікуємо від справедливого і розумного, зваженого суду. Дуже дивні вимоги позивачів, я б сказав, за межами здорового глузду, позбавлені будь-якого процедурного обґрунтування, тому сам розгляд трохи нагадує твори Кафки, — сказав він.

13 травня Верховна Рада ухвалила закон про банки. За проголосувало 270 народних депутатів.

Закон забороняє повернення націоналізованих банків, повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Нацбанку про неплатоспроможність.

Джерело: Інтерфакс-Україна