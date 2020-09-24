Програма Доступні кредити 5-7-9% для малого та середнього бізнесу буде продовжена у 2021 році без змін, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з представниками Американської торговельної палати (ACC).

За його словами, про це просять підприємці, і для цього є об’єктивні причини.

Зокрема, як зазначив глава уряду, деякі бізнесмети отримали кредити лише у вересні, коли до кінця року залишається кілька місяців.

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– Тому ми вже заклали гроші в проект держбюджету за цим напрямком на 2021 рік. Бізнес зможе взяти кредити, як для інвестицій та розвитку, так і для рефінансування, – наголосив Шмигаль.

Доступні кредити 5-7-9%

Урядова програма з кредитування малого та середнього бізнесу стартувала 1 лютого 2020 року.

Пропонується три можливі ставки – 5%, 7% і 9% за кредитами – в залежності від розміру справи підприємця і терміну існування.

5% річних зможуть взяти бізнесмени з виручкою 25 млн грн, 7% річних – з виручкою до 25 млн грн і 9% – якщо виручка до 50 млн грн.