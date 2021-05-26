Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину.

Решение приняли на заседании 26 мая 2021 года.

Согласно ему, запрещается импорт электроэнергии до 1 октября 2021 года со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества.

При этом глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк не исключает продолжения действия ограничений и после этой даты.

В связи со вступлением в силу с 15 мая 2021 года закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи №1396-IX от 15.04.2021 года регулятор получил полномочия ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах на 2021 год, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Тарифы на электроэнергию в Украине

В Украине действует тариф на электроэнергию в размере 1,68 грн за кВт-час.

Таким он будет до 30 июня 2021 года.

Подробнее о тарифе на электроэнергию в Украине читайте на Фактах ICTV.