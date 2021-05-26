Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до України.

Рішення ухвалили під час засідання 26 травня 2021 року.

Згідно з ним, забороняється імпорт електроенергії до 1 жовтня 2021 року з боку держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Водночас очільник НКРЕКП Валерій Тарасюк вважає ймовірним продовження дії обмеження й після цієї дати.

Через набуття чинності з 15 травня 2021 року закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі №1396-IX від 15.04.2021 року регулятор отримав повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

Тарифи на електроенергію в Україні

В Україні діє тариф на електроенергію в розмірі 1,68 грн за кВт-годину.

Таким він буде до 30 червня 2021 року.

Детальніше про тариф на електроенергію в Україні читайте на Фактах ICTV.