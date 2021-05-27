Новый глава Министерства инфраструктуры Александр Кубраков должен ускорить процесс создания национального авиаперевозчика. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, в ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы.

Внутренний авиаперевозчик будет закупать украинские самолеты, но сейчас идут переговоры с тремя крупнейшими мировыми компаниями в этой отрасли о закупке самолетов международных производителей.

– Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине. Государство впервые за 30 лет начало активно заказывать самолеты у наших заводов. В частности, достигнута договоренность и подписаны контракты на поставку трех самолетов серии Ан для Вооруженных Сил, а также двух самолетов Ан для Министерства внутренних дел, – отметил Денис Шмигаль.

Благодаря созданию собственной национальной авиакомпании удастся выполнить сразу две задачи – развитие авиастроения и удешевление билетов на внутренние рейсы.

Кроме того, отмечает премьер министр, в Украине происходит строительство и реконструкция шести аэропортов.

– Только на аэропорт в Днепре государство на этот год выделило из бюджета почти 1,5 млрд грн. Проведено прозрачный тендер и в ближайшие месяцы должна активизироваться работа по строительству взлетно-посадочной полосы. Мы доведем до завершения все эти работы в течение следующих двух лет и наконец в городе-миллионнике Днепре появится современный и большой аэропорт, — пообещал премьер-министр.

Строительство аэродрома в Днепре

В марте стартовала первая очередь строительства нового аэродрома в Днепре с возведения перрона и рулежных дорожек.

Это позволит на время строительства соединить новый терминал с нынешней взлетной полосой.

По прогнозу, уже к концу следующего года пассажиры смогут пользоваться новым терминалом. Для самолетов будет создан новый перрон.