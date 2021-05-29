Как можно быстрее: Зеленский поручил Шмыгалю доработать закон о противодействии коррупции

В субботу, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю в кратчайшие сроки подготовить изменения в закон Украины о предотвращении коррупции.

После этого документ должен быть безотлагательно внесен на рассмотрение Верховной Рады.

В частности, Зеленский предложил более четко прописать сроки, в течение которых госслужащие обязаны прекратить предпринимательскую деятельность, либо выйти из наблюдательных советов частных компаний.

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При этом согласно инициативе президента, чиновник не должен передавать под управление других лиц акции предприятий, совокупная стоимость которых не превышает четверть прожиточного минимума, но не более 5% ценных бумаг компании.

Глава государства также отметил необходимость внесения в декларацию госслужащими операций по покупке или продаже иностранной валюты, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

Кроме того, он выступил за обязательную проверку деклараций советников и помощников спикера парламента и проведения спецпроверки перед их назначением.

Увеличение численности ВСУ

На прошлой неделе Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады неотложный законопроект, направленный на увеличение численности ВСУ.

Для этого президент предложил народным избранникам принять закон Об основах национального сопротивления.

Информация о проектах законов №5557 и №5558 уже есть на сайте ВР.