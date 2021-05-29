Економіка України почала відновлюватися після Covid-кризи – Шмигаль

За перші чотири місяці 2021 року уряд України зафіксував позитивні тренди, які свідчать про те, що українська економіка почала відновлюватися після кризи, спричиненої коронавірусом.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

На думку політика, уряд держави у 2021 році має закласти надійний фундамент, щоб українська економіка зростала випереджувальними темпами у наступні роки.

Шмигаль зазначив, що у квітні зростання промисловості прискорилося до 13% (проти 2020 року). Також уряд зафіксував покрашення споживчих настроїв серед українців – роздрібна торгівля зросла на 14% (у порівнянні з 2020 роком).

Середня заробітна плата громадян за квітень була на 30% вищою, ніж за цей же період у 2020 році. Водночас зріс експорт української продукції на майже 20% за чотири місяці 2021 року.

Закон щодо протидії корупції

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю підготувати зміни до закону України щодо запобігання корупції.

Згодом документ винесуть на розгляд народних депутатів Верховної Ради. Зокрема голова держави пропонує вказати чіткі терміни, протягом яких державні службовці повинні припинити підприємницьку діяльність.